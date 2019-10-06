رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بسبب الأعياد اليهودية.وأوضحت إدارة المعابر، أن العمل على المعبر، سيكون يوم الاثنين 7/10/2019 لمدة 24 من الساعة 7.30 صباحاً، وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء 8/10/2019، أما يوم الأربعاء 9/10/2019، فيكون المعبر مغلقاً نهائياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).