تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بسبب الأعياد اليهودية.
وأوضحت إدارة المعابر، أن العمل على المعبر، سيكون يوم الاثنين 7/10/2019 لمدة 24 من الساعة 7.30 صباحاً، وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء 8/10/2019، أما يوم الأربعاء 9/10/2019، فيكون المعبر مغلقاً نهائياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، عن تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بسبب الأعياد اليهودية.
وأوضحت إدارة المعابر، أن العمل على المعبر، سيكون يوم الاثنين 7/10/2019 لمدة 24 من الساعة 7.30 صباحاً، وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء 8/10/2019، أما يوم الأربعاء 9/10/2019، فيكون المعبر مغلقاً نهائياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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