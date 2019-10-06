التعليم المستمر بجامعة فلسطين يعقد دورة تدريبة متخصصة بالتغذية العلاجية

















وشارك عن وزارة الصحة، الدكتور زياد زقوت، رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة، والدكتور يونس عوض الله، مسؤول الصحة بـ (يونيسف)، والدكتورة أماني جودة، مسؤولة التغذية بـ (يونيسف)، والدكتورة هبة المصري، أخصائية التغذية العلاجية، ومن جامعة فلسطين، شارك الدكتور محمد سرور، رئيس قسم التغذية الصحية بكلية الطب وعلوم الصحة، وبحضور لفيف من طلبة الجامعة والمهتمين.وتطرقت الدورة إلى كيفية تطبيق التغذية العلاجية علي فئات (Applications of Therapeutic Nutrition) مختلفة من المرضي وطرق التقييم التغذوي للمرضي في المستشفيات وخطوات تشخيص المرضي حسب المعايير الدولية وتغذية مرضي الكلي وتغذية الاطفال.وقد سادت الدورة التدريبية أجواء تفاعليه بين الحاضرين، مثمنين دور الجامعة لإتاحة الفرصة لهم لعقد الدورة، وتوفير كافة السبل لإنجاحها.