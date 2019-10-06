ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري



الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (75) يوماً.



القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (68) يومًا.



الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس، يواصل الإضراب لليوم الثالث عشر على التوالي.



الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) من الأردن، المضربة لليوم الثالث عشر على التوالي.



الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.













رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الإعتقال الإدارى، أقدمهم الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً)، من دورا جنوب الخليل، والذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (85) على التوالي.وبينت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" أن سلطات الاحتلال تتعمد فرض سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين، تتمثل بعزلهم وعمليات النقل المتكررة لهم بين السجون، إضافة إلى ما يقوم به السجانون من اعتداءات وتنكيل بهم، لإرهاقهم وكسر إرادتهم، وثنيهم عن الاستمرار بمعركة الأمعاء الخاوية.وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، يتحمل جزءاً كبيراً من معاناة أسرانا المضربين، بصمته وسكوته عما يجرى لهم داخل السجون، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة ألا تكيل بمكيالين، وأن تفضح سياسة الكيان الصهيوني، فالأسرى لا يطلبون سوىالحرية.وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعمليات التصعيد والانتهاكات بحقهم، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.يذكر، أن الأسرى الخمسة الآخرين المضربين عن الطعام هم: