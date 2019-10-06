مباشر | هل تراجعت السلطة عن موقفها بشأن اموال المقاصة؟

شؤون فلسطينية

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري
الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الإعتقال الإدارى، أقدمهم الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً)، من دورا جنوب الخليل، والذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (85) على التوالي.

وبينت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" أن سلطات الاحتلال تتعمد فرض سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين، تتمثل بعزلهم وعمليات النقل المتكررة لهم بين السجون، إضافة إلى ما يقوم به السجانون من اعتداءات وتنكيل بهم، لإرهاقهم وكسر إرادتهم، وثنيهم عن الاستمرار بمعركة الأمعاء الخاوية.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، يتحمل جزءاً كبيراً من معاناة أسرانا المضربين، بصمته وسكوته عما يجرى لهم داخل السجون، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة ألا تكيل بمكيالين، وأن تفضح سياسة الكيان الصهيوني، فالأسرى لا يطلبون سوى
الحرية.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعمليات التصعيد والانتهاكات بحقهم، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.

يذكر، أن الأسرى الخمسة الآخرين المضربين عن الطعام هم:

الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (75) يوماً.

القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (68) يومًا.

الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس، يواصل الإضراب لليوم الثالث عشر على التوالي.

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاماً) من الأردن، المضربة لليوم الثالث عشر على التوالي.

الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.




أخبار ذات صلة

اجتماع &#34;مهم&#34; للقيادة الفلسطينية اليوم لبحث إجراء الانتخابات العامة

اجتماع "مهم" للقيادة الفلسطينية اليوم لبحث إجراء الانتخابات العامة

&#34;جودة البيئة&#34; تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

"جودة البيئة" تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

نقابة الموظفين: المليار و800 مليون شيكل تُغطي رواتب الموظفين ومستحقات ما بعد مارس 2017

نقابة الموظفين: المليار و800 مليون شيكل تُغطي رواتب الموظفين ومستحقات ما بعد مارس 2017

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

غازي حمد يتساءل: الانتخابات المهدي المُنتظر أم المسيح الدجال؟

غازي حمد يتساءل: الانتخابات المهدي المُنتظر أم المسيح الدجال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;جودة البيئة&#34; تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

"جودة البيئة" تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

وزير إسرائيلي: أي معركة عسكرية مع حماس لن تضيف لنا شيئاً

وزير إسرائيلي: أي معركة عسكرية مع حماس لن تضيف لنا شيئاً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة

منوعات

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

&#34;يخلق من الشبه الأربعين&#34;.. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: &#34;آسفة.. لم أكن أعلم&#34;

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: "آسفة.. لم أكن أعلم"

عربي

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب