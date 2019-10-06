شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

صورة ارشيفيه

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القدس - دنيا الوطن

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.



وأوضحت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الجنود بدوس سجاد المصلى بأحذيتهم، حيث لاقت تلك الصور ومقاطع الفيديو استهجاناً فلسطينياً واسعاً، واعتبره النشطاء تدنيساً للمصلى.



ويذكر، أن مصلى باب الرحمة، يشهد اقتحامات متكررة من قبل جنود الاحتلال، ومصادرة ممتلكات وأثاث بداخله.