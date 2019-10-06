نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

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الخليل - دنيا الوطن

تفقد نائب محافظ الخليل، خالد دودين، صباح اليوم الأحد، مركز شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) وسط المدينة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار ليلة أمس، من قبل مجهولين، حيث رافقه في الزيارة، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام مهدي مرعب.



استمع دودين، وفق ما وصل "دنيا الوطن" لشرح مفصل لمجريات ما حصل من قبل مدير الفرع السيد أيمن البكري، الذي رافقه في جولة داخل المركز، معبراً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تنم عن حرص واهتمام كبيرين، مؤكداً أن شركة (جوال) هي صرح وطني، تسعى دوماً لخدمة المواطن الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.



من جانبه، نقل دودين تحيات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مشدداً على أن المؤسسة الأمنية ستلاحق الفاعلين، وسيتم تقديمهم للعدالة في أقرب وقت، مؤكداً أن هذه الأعمال غير القانونية لا تخدم سوى الاحتلال، وتهدف لخلق حالة من الفوضى والفلتان.