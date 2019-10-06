مباشر | هل تراجعت السلطة عن موقفها بشأن اموال المقاصة؟

شؤون فلسطينية

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار
صورة تعبيرية
الخليل - دنيا الوطن
تفقد نائب محافظ الخليل، خالد دودين، صباح اليوم الأحد، مركز شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) وسط المدينة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار ليلة أمس، من قبل مجهولين، حيث رافقه في الزيارة، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام مهدي مرعب.

استمع دودين، وفق ما وصل "دنيا الوطن" لشرح مفصل لمجريات ما حصل من قبل مدير الفرع السيد أيمن البكري، الذي رافقه في جولة داخل المركز، معبراً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تنم عن حرص واهتمام كبيرين، مؤكداً أن شركة (جوال) هي صرح وطني، تسعى دوماً لخدمة المواطن الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.

من جانبه، نقل دودين تحيات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مشدداً على أن المؤسسة الأمنية ستلاحق الفاعلين، وسيتم تقديمهم للعدالة في أقرب وقت، مؤكداً أن هذه الأعمال غير القانونية لا تخدم سوى الاحتلال، وتهدف لخلق حالة من الفوضى والفلتان.

أخبار ذات صلة

اجتماع &#34;مهم&#34; للقيادة الفلسطينية اليوم لبحث إجراء الانتخابات العامة

اجتماع "مهم" للقيادة الفلسطينية اليوم لبحث إجراء الانتخابات العامة

&#34;جودة البيئة&#34; تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

"جودة البيئة" تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

نقابة الموظفين: المليار و800 مليون شيكل تُغطي رواتب الموظفين ومستحقات ما بعد مارس 2017

نقابة الموظفين: المليار و800 مليون شيكل تُغطي رواتب الموظفين ومستحقات ما بعد مارس 2017

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

غازي حمد يتساءل: الانتخابات المهدي المُنتظر أم المسيح الدجال؟

غازي حمد يتساءل: الانتخابات المهدي المُنتظر أم المسيح الدجال؟

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;جودة البيئة&#34; تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

"جودة البيئة" تنتصر للقدس بإعلانها عاصمة دائمة صديقة للبيئة للعالم الإسلامي

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

ستة أسرى بينهم أسيرة يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

شرطة الاحتلال تقتحم بأحذيتها مُصلى باب الرحمة

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

نائب محافظ الخليل يتفقد مركز (جوال) بالخليل بعد تعرضه لإطلاق نار

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

وزير إسرائيلي: أي معركة عسكرية مع حماس لن تضيف لنا شيئاً

وزير إسرائيلي: أي معركة عسكرية مع حماس لن تضيف لنا شيئاً

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات المراقبة

منوعات

المشاهدون هربوا.. &#34;الجوكر&#34; يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

المشاهدون هربوا.. "الجوكر" يثير جدلا واسعا بسبب العنف المفرط

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

اعتراف صادم من أنجلينا جولي بعد انفصالها عن براد بيت

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

&#34;يخلق من الشبه الأربعين&#34;.. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: &#34;آسفة.. لم أكن أعلم&#34;

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: "آسفة.. لم أكن أعلم"

عربي

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب