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دولي

إيران تعتزم اتخاذ الخطوة الرابعة لتلقيص التزاماتها بالاتفاق النووي

إيران تعتزم اتخاذ الخطوة الرابعة لتلقيص التزاماتها بالاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
قالت إيران، إنها تعتزم اتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهوز كمالوندي، وفق وكالة (إرنا) الإيرانية: "خطوة إيران القادمة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الطريق، إن لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق بتنفيذ التزاماتها".

وأضاف كمالوندي: "في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة للوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات من قبل إيران سوف يستمر".

وأشار كمالوندي، إلى "قرار إيران بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، يأتي بعد صبر استراتيجي استمر عاماً، وجاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق"، متابعاً "خطوة إيران لإيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات في هذا الاتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة، استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخراً أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

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