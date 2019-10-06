ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني.. اتحاد ألعاب القوى يختتم بطولة فلسطين المركزية



وحضر فعاليات البطولة د. مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى المركزي، السيد نادر عطا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعميد كلية التربية الرياضية في الجامعة.



وشهدت البطولة منافسات السباقات المختلفة ورمي القرص والوثب ودفع الجلة بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من كلا الجنسين.



وجاءت النتائج على النحو التالي..

فئة الفتيات :

سباق ١٠٠م كبار

المركز الأول : ديما الشيخ

المركز الثاني : ديما عباس

سباق ١٠٠م مواليد 2002/2003

المركز الأول : سبأ ترابيه

المركز الثاني : ملك كنعان

المركز الثالث : جنار ياسين

سباق ٢٠٠م شابات مواليد 2000/2001

المركز الأول : ديما الشيخ

المركز الثاني : سارة العباسي

المركز الثالث:فداء دغامين

سباق ٢٠٠م ناشئات مواليد 2002/2003

المركز الأول : جمان الخطيب

المركز الثاني : ميار عواجنة

المركز الثالث : جلنار ياسين

سباق ٤٠٠م سيدات كبار

المركز الأول :ساندرا جلايطة

المركز الثاني : حنين أبو مريم

المركز الثالث : تالا رائد

سباق ٤٠٠م ناشئات

المركز الأول : جمان الخطيب

المركز الثاني : ملك شمالي

المركز الثالث : تمارا جلايطة

سباق ٦٠٠م زهرات

المركز الأول : وعد براهمة

المركز الثاني : تالا الحلو

المركز الثالث: راما نضال

سباق ٨٠٠م كبار

المركز الأول : ساندرا جلايطة

المركز الثاني : روند ياسين

المركز الثالث : نداء غروف

سباق ٨٠٠م ناشئات

المركز الأول : ملك شمالي

المركز الثاني : دانيا سدر

المركز الثالث : آية سدر

سباق ١٠٠٠م ناشئات

المركز الأول : شهد شمالي

المركز الثاني : منية براهمة

المركز الثالث : سندس سمرات

سباق ١٥٠٠م ناشئات

المركز الأول : حنان الريماوي

المركز الثاني : حنين الريماوي

المركز الثالث: ملك كنعان

نهائي ميدان الوثب والرمي ودفع الجلة سيدات

دفع الجلة: ديانا سليمان

رمي الرمح

المركز الأول : ديانا سليمان

المركز الثاني : روند ياسين

الوثب الطويل :

المركز الأول : سبأ ترابيه

المركز الثاني : ملاك كنعان

الوثب الثلاثي: سحر النجار



فئة الرجال

سباق ١٠٠م رجال

المركز الأول : اسحاق أبو تركي

المركز الثاني : أدهم الديرية

سباق ١٠٠م شباب

المركز الأول : لؤي متعب

المركز الثاني : بلال حامد

سباق ١٠٠م ناشئين

المركز الأول : نوح شناعة

المركز الثاني : معتصم عبدالله

المركز الثالث : إياس خلف

سباق ٢٠٠م رجال

المركز الأول : اسحاق أبو تركي

المركز الثاني : محمد الخطيب

المركز الثالث : يزن كسبي

سباق ٢٠٠م شباب

المركز الأول : محمد براهمة

المركز الثاني : بلال حامد

سباق ٢٠٠م ناشئين

المركز الأول : نوح شناعة

المركز الثاني : معتصم جعافرة

المركز الثالث : أحمد أبو جيش

سباق ٤٠٠م رجال

المركز الأول : محمد الخطيب

المركز الثاني : تامر الشوا

المركز الثالث : وجدي النتشة

سباق ٤٠٠م شباب

المركز الأول : علي ربيع

المركز الثاني : محمد ابو رومي

سباق ٤٠٠م ناشئين

المركز الأول : عمر جعافرة

المركز الثاني : جواد صوالحة

المركز الثالث : جمال براهمة

سباق ٦٠٠م أشبال

المركز الأول : معاذ براهمة

المركز الثاني : عزالدين براهمة

المركز الثالث : محمد جلايطة

سباق ٨٠٠م رجال

المركز الأول : ضياء عبد الرحيم

المركز الثاني : عصام رمضان

المركز الثالث : وجدي النتشة

سباق ٨٠٠م شباب

المركز الأول : محمد دويدار

المركز الثاني : تامر ظاهر

المركز الثالث : محمد أبو رومي

سباق ٨٠٠م ناشئين

المركز الأول : محمود شكارنة

المركز الثاني : علي عميرة

المركز الثالث : مظفؤاد عزوف

سباق ١٥٠٠م رحال

المركز الأول : مهند رباح

المركز الثاني : محمد العاصي

المركز الثالث : عصام رمضان

سباق ١٥٠٠م شباب

المركز الأول : يحيي شامية

المركز الثاني : أيوب حمادنة

سباق ١٥٠٠م ناشئين

المركز الأول : محمد عودة

المركز الثاني : علي عميرة

المركز الثالث : محمد عميرة

سباق ٥٠٠٠م رجال

المركز الأول : عبد الرحيم عبيات

المركز الثاني : مهند رباح

المركز الثالث : محمد العاصي

سباق ٥٠٠٠م ناشئين

المركز الأول : كريم ريان

المركز الثاني : أحمد الوريدات

المركز الثالث : عز الدين جعافرة

نهائي ميدان الوثب والرمي ودفع الجلة

دفع الجلة رجال: حسن ظاهر

دفع الجلة شباب: أحمد حمادنة

دفع الجلة ناشئين : محمد حسن

رمي القرص رجال

المركز الأول : معتز حسين

المركز الثاني : محمد حمايل

رمي القرص ناشئين

المركز الأول : صهيب شباني

المركز الثاني: محمد نضال

المركز الثالث : محمد زيتون

رمي الرمح رجال: معتز حسين

رمي الرمح ناشئين

المركز الأول : محمد نضال

المركز الثاني : عبدالله حسين

الوثب الطويل رجال

المركز الأول : بهاء عبد الرازق

المركز الثاني : فهد سمرين

الوثب الطويل شباب:

المركز الأول :طارق فقهاء

المركز الثاني : محمد أبو حسين

الوثب الطويل ناشئين

المركز الأول : مؤمن محمد

المركز الثاني : عمر الجعبري

المركز الثالث : عبد الرحمن فطافطة

الوثب الثلاثي رجال

المركز الأول : بهاء عبد الرازق

المركز الثاني : أحمد كحلة

المركز الثالث : عبد الرحمن شومان

الوثب الثلاثي ناشئين

المركز الأول : مؤمن محمد

المركز الثاني : حازم القواسمة

المركز الثالث : محمد الجعبري



ووجه د. الخطيب شكره إلي المؤسسات الشريكة التي ساهمت في إنجاح فعاليات البطولة والتي تأتي ضمن أجندة الاتحاد من أجل تطوير ونشر ألعاب القوى في فلسطين.



وأكد الدكتور الخطيب أن الاتحاد يستعد لإقامة البطولة المركزية التي تجمع أبطال المحافظات الشمالية والجنوبية شهر نوفمبر المقبل وستقام في غزة لأول مرة في تاريخ اللعبة.

















غزة - دنيا الوطناختتم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى بطولة فلسطين لألعاب القوى المركزية والتي أقيمت امس الجمعة في جامعة فلسطين التقنية " ملعب خضوري / طولكرم" ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني بتمويل من حكومة اليابان، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحاضنة الشباب والرياضة Pysl في جامعة القدس، وإشراف اللجنة الاولمبية الفلسطينية.