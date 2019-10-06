لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها







غزة - دنيا الوطنالتقى الدكتور رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بأصحاب المطاحن الكبرى العاملة في قطاع غزة؛ لبحث أوضاع المطاحن والمعوقات التي يعاني منها قطاع المطاحن، وذلك خلال استقبال وكيل وزارة الاقتصاد في مكتبه، وفداً من أصحاب المطاحن، وبحضور الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني، المهندس عبد الفتاح الزريعي، والأستاذ رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر.ورحب وادي بالحضور، مثمناً صمود أصحاب المطاحن في العمل رغم الحصار المفروض على قطاع غزة.وأكد وادي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حرض وزارة الاقتصاد الوطني على حماية المنتجات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تشغيل المزيد من الأيدي العاملة والحد من نسبة البطالة.وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المهمة، حيث تم التطرق إلى المعوقات والمشاكل التي يعاني منه قطاع المطاحن، وتم طرح العديد من المقترحات التي تساهم في حل هذه المعيقات.من جهته، شكر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، تيسير الصفدي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني على اهتمامه بالقطاعات الصناعية، من بينها قطاع المطاحن، وأوضح الصفدي، أن عدد المطاحن العاملة في قطاع غزة، هي ست مطاحن كبرى، وأضاف أن هذه المطاحن توفر 700 فرصة عمل، رغم ما تعرضت له المطاحن من أضرار جراء الحرب الأخيرة، وما تعانيه غزة من حصار وإغلاق.واستمع وكيل الوزارة إلى المشاكل والمعوقات التي يعانيها هذا القطاع، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المطاحن من أجل النهوض بقطاع المطاحن، لما له من دور مهم بالنمو الاقتصادي، وكذلك الأمن الغذائي للمواطنين.