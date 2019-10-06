دولي

الولايات المتحدة: أجرينا مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية

الولايات المتحدة: أجرينا مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الولايات المتحدة: إنها أجرت مفاوضات جيدة مع كوريا الشمالية، حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن تصريحات بيونغ يانغ لا تعكس روح المناقشات.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي: "لا تعكس التعليقات الأولى لوفد كوريا الشمالية روح المناقشات التي انعقدت اليوم، واستمرت ثماني ساعات ونصف ساعة، الولايات المتحدة أتت بأفكار مبدعة، وأجرت مناقشات جيدة مع زملائها من كوريا الشمالية"، وفق (روسيا اليوم).

وتابعت: "خلال المناقشات، استعرض وفد الولايات المتحدة الأحداث التي حصلت بعد قمة سنغافورة (بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون)، وبحث أهمية مشاركة أكثر كثافة في حل القضايا المتعددة التي تقلق كلا الطرفين".

وأكملت: "الولايات المتحدة أجرت دراسة أولية لعدد من المبادرات الجديدة، التي ستسمح لنا بتحقيق تقدم في كل من الأعمدة الأربعة لبيان سنغافورة المشترك".

وأفادت بأن الوفد الأمريكي قبل دعوة الجانب السويدي إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد أسبوعين، وحث الطرف الكوري الشمالي إلى اتخاذ الخطوة ذاتها. 

وأردفت بالقول: "لن تتجاوز الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال يوم سبت واحد إرث الحرب والعداء المستمرين في شبه الجزيرة الكورية منذ 70 عاماً، وهذه القضايا مهمة للغاية وتتطلب تمسكاً قوياً من قبل كلا الجانبين. إنه موجود لدى الولايات المتحدة".

وأعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق من السبت، عن تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، حتى نهاية العام الحالي، داعية الجانب الأمريكي للتفكير جيداً في موقفه.

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