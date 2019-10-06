الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات صعبة مع بريطانيا بشأن (بريكست)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، سيستأنفون غداً الاثنين، مفاوضات صعبة حول (بريكست) بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير كاف.



وحسب الوكالة، فقد أجرى جونسون أمس السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي، أنتي رين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، دارت حول ملف (بريكست).



وقال رين: إنه أكد لرئيس الوزراء البريطاني على "أهمية التوصل إلى حل في غضون أسبوع"، مشيراً إلى أن "جونسون قال إنه موافق على هذا الجدول الزمني".



من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في تغريدة على (تويتر) إنه تحدث إلى نظيره البريطاني وأخبره بأن "الأسئلة المهمة لا تزال قائمة حول المقترحات البريطانية" وأن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" قبل موعد القمة الأوروبية الحاسمة المقررة يومي 17 و18 الجاري.



وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا بيرتو، اعتبرت يوم الجمعة أن "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق".





في المقابل، ترى الحكومة البريطانية، أن عرضها الذي قدمته يوم الأربعاء الماضي، يشكل "تسوية عادلة ومنطقية"، حيث قال متحدث بريطاني "نريد اتفاقاً، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا". لكن الوقت يضيق بالنسبة إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق.



ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر، مهما كلف الأمر، كما ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل باتفاق أو بدونه.

رام الله - دنيا الوطن