السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة





وأقر عباس، الذي تحدث بعد اجتماع لوزراء الموارد المائية للدول الثلاثة، بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.



وأضاف أنه "لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية، لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد".



وأوضح أن الاجتماع الوزاري ناقش خطوات ملء السد، مشيراً إلى أن ملء البحيرة، قد يستغرق من أربع إلى سبع سنوات اعتماداً على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة، قائلاً: "بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي".



واعتبر عباس، أن "الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث، قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح، ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر".



وتختلف مصر وإثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنوياً، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الأمر الواقع".



وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.



وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تعثراً بعد اعتراض السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة، وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.وقال عباس، إن السودان تثق باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول، والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، وفق وكالة (سبوتنك).