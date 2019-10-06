عربي

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده ترفض مقترح مصر حول إشراك خبراء من أي طرف دولي آخر لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس، إن السودان تثق باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول، والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأقر عباس، الذي تحدث بعد اجتماع لوزراء الموارد المائية للدول الثلاثة، بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.

وأضاف أنه "لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية، لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد".

وأوضح أن الاجتماع الوزاري ناقش خطوات ملء السد، مشيراً إلى أن ملء البحيرة، قد يستغرق من أربع إلى سبع سنوات اعتماداً على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة، قائلاً: "بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي".

واعتبر عباس، أن "الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث، قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح، ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر".

وتختلف مصر وإثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنوياً، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الأمر الواقع".

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تعثراً بعد اعتراض السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة، وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.

أخبار ذات صلة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

تونس تنتخب برلمانها الثالث بعد الثورة

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

إثيوبيا: مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة

إثيوبيا: مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة

العراق.. 19 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت ومجموع الضحايا تجاوز الـ 100

العراق.. 19 قتيلا حصيلة مظاهرات السبت ومجموع الضحايا تجاوز الـ 100

وصول تعزيزات للجيش التركي على حدود سوريا وسط تهديدات أردوغان بشن حرب

وصول تعزيزات للجيش التركي على حدود سوريا وسط تهديدات أردوغان بشن حرب

السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في مياه النيل..ولا نتائج إيجابية للإجتماع الثلاثي

السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في مياه النيل..ولا نتائج إيجابية للإجتماع الثلاثي

مصر توجه تحذيراً لتركيا وسط تصاعد التوتر شرق المتوسط

مصر توجه تحذيراً لتركيا وسط تصاعد التوتر شرق المتوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني.. اتحاد ألعاب القوى يختتم بطولة فلسطين المركزية

ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني.. اتحاد ألعاب القوى يختتم بطولة فلسطين المركزية

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

لبحث أوضاع المطاحن الكبرى بغزة.. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي أصحابها

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

(حشد) تدعو مجلس أمناء &#34;الأزهر&#34; للتراجع الفوري عن قرار تجميد عمل النقابة

(حشد) تدعو مجلس أمناء "الأزهر" للتراجع الفوري عن قرار تجميد عمل النقابة

الدفاع المدني يُخمد ستة حرائق في محافظة جنين

الدفاع المدني يُخمد ستة حرائق في محافظة جنين

&#34;كميل&#34; يسمح لبلدات وقرى غرب سلفيت القريبة من المستوطنات البدء بقطف زيتونهم

"كميل" يسمح لبلدات وقرى غرب سلفيت القريبة من المستوطنات البدء بقطف زيتونهم

منوعات

عبدالله بهمن لـ&#34;نورة العميري&#34;: مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

عبدالله بهمن لـ"نورة العميري": مصيبة لما قميصك يكون الأغلى وأخلاقك الأرخص

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

شاهد: رضوى الشربيني تلقن أبو تورتة درسًا في الرجولة

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

طالبتان ترفعان قضية ضد الممثل جيمس فرانكو بسبب ما أجبرهما على فعله

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم &#34;ذا فويس&#34;

متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاجئ لجنة تحكيم "ذا فويس"

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

&#34;يخلق من الشبه الأربعين&#34;.. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: &#34;آسفة.. لم أكن أعلم&#34;

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: "آسفة.. لم أكن أعلم"

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

عربي

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

السودان ترفض المقترح المصري بشأن سد النهضة

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 100 واحتراق مقرات الأحزاب

إثيوبيا: مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة

إثيوبيا: مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة