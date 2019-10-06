شؤون فلسطينية

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.

وقالت رئيسة مجلس قيرة، عائشة نمر: إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).




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