مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت













رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.وقالت رئيسة مجلس قيرة، عائشة نمر: إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).