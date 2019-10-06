مستوطنون يُعطبون إطارات 13 مركبة ويخطّون شعارات عنصرية شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.
وقالت رئيسة مجلس قيرة، عائشة نمر: إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أعطب مستوطنون، اليوم الأحد، إطارات 13 مركبة، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية قيرة شمال سلفيت.
وقالت رئيسة مجلس قيرة، عائشة نمر: إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات وخطّوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل، وعدد من مركبات المواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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