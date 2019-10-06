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الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم

الحكومة الأردنية تتوصل لاتفاق مع نقابة المُعلمين لإنهاء إضرابهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم): إن الحكومة الأردنية، توصلت مع نقابة المعلمين، فجر الأحد، إلى اتفاق يقضي بمنح علاوات وامتيازات للمعلمين من أجل إنهاء إضرابهم، وعودة المؤسسات التعليمية إلى عملها الطبيعي.

وحسب الموقع، فإن الاتفاق سيمنح رتبة معلم مساعد علاوة بقيمة 35% ورتبة معلم 34% ورتبة معلم أول 34% ورتبة معلم خبير 33%.

وضم الوفد الحكومي وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحمّوري، والمستشار محمود الخلايلة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قد صرحت بأن جهوداً حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى توافق خلال الساعات المقبلة.

وسبق الاتفاق رسالة وجهها رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، للمعلمين، أكد فيها حرص الأردن على عودة المعلم إلى غرفة الصف مرفوع الرأس، مشيراً إلى أن كرامة المعلم "من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال، معرباً عن أسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، والتزامها باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه". 

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