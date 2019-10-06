دولي

إيران.. تعليق صور كبيرة لقيادة المقاومة في مختلف مناطق طهران

إيران.. تعليق صور كبيرة لقيادة المقاومة في مختلف مناطق طهران
رام الله - دنيا الوطن
أثار توسع نشاطات الشبان المنتفضين خلال الأسابيع الأخيرة في معظم المحافظات ونواحي مختلفة في البلاد ضد أجواء الكبت والخناق، غضب الملالي الحاكمين في إيران.

ففي نموذج نشر موقع "خبر فوري" الحكومي يوم 4 أكتوبر، صورًا للافتتين كبيرتين معلقتين لصور قيادة المقاومة في منطقة "غيشا بطهران" وكتب: "تعليق لافتات لصور مسعود ومريم رجوي في طريق حكيم السريع من قبل مجاهدي خلق". 

وكتب تحت إحدى اللافتات: مسعود رجوي: الخطاب الرئيسي لمجاهدي خلق في كلمة واحدة هو السلطة الشعبية وأصوات الجمهور.  

كما كتب تحت لافتة أخرى: مريم رجوي: يمكن ويجب إسقاط نظام ولاية الفقيه.

ومنذ أسبوعين ومع بدء العام الدراسي الجديد في إيران، تم تعليق ولصق مئات من صور كبيرة لقيادة المقاومة مع دعوات للانتفاضة والإطاحة بالنظام في مختلف المدن الإيرانية. 

فضلًا عن قيام الشبان المنتفضين بإضرام النار في مراكز القمع ورموز النظام في عشرات المدن الإيرانية.

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