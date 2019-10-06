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الليكود يستبعد وجود منافس آخر لبنيامين نتنياهو

الليكود يستبعد وجود منافس آخر لبنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن حزب الليكود الإسرائيلي، بزعامة بنيامين نتنياهو، أعلن نهاية الأسبوع المنصرم أنه سيكون شريكاً فقط في حكومة يكون بنيامين نتنياهو رئيساً لها، سواء لفترة كاملة أو جزئية في حال التوصل إلى اتفاق تناوب. 

وحسب الصحيفة، فقد أكد الحزب، أن نتنياهو سيبقى مرشحه لهذا المنصب طوال فترة الكنيست الـ 22، حيث جاء ذلك بعد قرار نتنياهو التراجع عن فكرة عقد مركز الليكود للمصادقة مجدداً على بقائه المرشح الوحيد للحزب، والتي وصفتها مصادر في الليكود بأنها كانت خدعة لاكتشاف من ينوي منافسة نتنياهو والإطاحة به. 

وأضافت الصحيفة: "بعد أن كان عضو الكنيست جدعون ساعر قد أعلن استعداده للمنافسة، إثر إعلان نتنياهو الأول عن نيته عقد اجتماع للمركز، عاد ساعر وأكد نواياه المستقبلية، قائلاً: "إن عقد اجتماع للمركز ليس ضرورياً، لا أحد ينكر منصب رئيس الوزراء كرئيس لليكود". 

وأضاف أنه "عندما ستجري المنافسة على قيادة الحركة كما بادر رئيس الوزراء نفسه قبل بضعة أيام فإنني سأنافس"، متابعاً: "مقربون من رئيس الوزراء، ردًا على ساعر: "محاولة الانقلاب في الليكود ماتت".

وشددت الصحيفة، على أنه في هذه الأثناء، تتواصل ردود الفعل في الكتلة اليمينية على طلب توقيعها على التزام بدعم بنيامين نتنياهو فقط، طوال فترة الكنيست الحالية. 

وأعلن رؤساء الكتلة اليمينية التزامهم بالتوصية بنتنياهو فقط، لكن البعض منهم يعتقد أنه ليست هناك حاجة للتوقيع على وثيقة بهذا الشأن، وقالت رئيسة كتلة "يمينا" أييلت شكيد: "لا نرى حاجة للتوقيع كل أسبوع. الزوجان لا يوقعان على عقد القران كل أسبوع".

وأضافت: "نحن ملتزمون بكتلة اليمين، عندما نصل إلى الـ 21 يومًا المعنية (أي بعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة وإعادة التفويض إلى رئيس الدولة)، يمكن الافتراض أننا سنوقع، لكن ليس علينا الالتزام وتوقيع أشياء مفهومة ضمنا، كل يوم".

وكتب الحاخام رافي بيرتس، من كتلة يمينا، في حسابه على (تويتر) يوم الجمعة: "في محادثة مع رجال نتنياهو والليكود، أعلنت أننا ندعم نتنياهو وكتلة اليمين، وسنواصل الدعم حتى خلال الـ 21 يومًا التي ستلي إعادة التفويض، نعتقد أن حكومة وحدة واسعة هي أمر الساعة".

في الوقت نفسه، تدعي مصادر سياسية أنه لا وجود لسيناريو يحاكي عودة التفويض إلى الكنيست، وقيام أحد أعضاء الكنيست من الليكود بمحاولة الحصول على 61 توقيعًا يدعمونه لتشكيل الحكومة، هذا ليس ممكنا لأنه يتعارض مع دستور الليكود. ولذلك، إذا حاول أي شخص من الليكود ذلك، سيتم تقديم التماس إلى محكمة الليكود، والتي ستحكم بموجب دستور الليكود بأن هذه الخطوة غير ممكنة.

في هذه الأثناء، ينتظر حزب (أزرق- أبيض) انتهاء جلسة الاستماع لنتنياهو، غدًا، لاتخاذ قرارات بشأن كيفية المضي في مفاوضات حكومة الوحدة.

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