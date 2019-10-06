دولي

(الكابينت) الإسرائيلي يجتمع اليوم لأول مرة منذ انتخابات الكنيست

(الكابينت) الإسرائيلي يجتمع اليوم لأول مرة منذ انتخابات الكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان): إنه من المقرر، أن يجتمع المجلس الوزراي المُصغر (الكابينت)، مساء اليوم الأحد، وذلك لأول مرة منذ انتخابات (الكنيست) التي جرت الشهر الماضي.

وحسب الإذاعة، فإن الاجتماع يأتي في ظل التوتر مع إيران، مشيرةً إلى أن آخر اجتماع لـ (الكابينت) عُقد من شهرين، فيما أكد نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحدياً أمنياً كبيراً بسبب إيران.

ويواصل نتنياهو توجيه الاتهامات لإيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، معتبراً أن طهران تُمثل الخطر الأكبر على إسرائيل.

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