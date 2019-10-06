وزير إسرائيلي: أي معركة عسكرية مع حماس لن تضيف لنا شيئاً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الوزير الإسرائيلي يوسي بيلين في مقال نشره بصحيفة (يسرائيل هيوم): "إن أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد حركة حماس بغزة، ستكون خطأ كبيرًا".



وأضاف بيلين: "إن المحددات الأساسية للحكومة المقبلة، ينبغي أن تتركز في أن اتفاق القوى العظمى مع إيران يعتبر انجازًا لإسرائيل وأن إلغاءه سيشكل ضررًا كبيرًا عليها".



وأوضح أن من يريد السلام مع الفلسطينيين، يجب عليه الدخول في مفاوضات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وبيّن بيلين أن منظومة العلاقات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تعتمد توفير مستوى معيشي معقول للفلسطينيين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، يعتمد بدرجة كبيرة على أبو مازن شخصياً، وهذا استنتاج يدركه كثير من كبار الضباط الإسرائيليين، على حد تعبيره.



وقال: "إن آخر هؤلاء الضباط الذين يحملون هذه القناعات هو الجنرال درور شالوم، رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، في حديثه قبل أيام".



ونقل بيلين، عن شالوم قوله: "أبو مازن هو حجر الزاوية الجوهري في الهدوء الأمني الذي تعيشه إسرائيل منذ عام 2006، ولذلك فإني أرى صعوبة في رؤية خليفة له يقدم مواقف معتدلة وبراغماتية أكثر من أبو مازن، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل أن تأخذه بعين الاعتبار".



وأضاف شالوم في التصريحات التي ينقلها بيلين في مقاله: "أي معركة عسكرية جديدة ضد حماس في قطاع غزة لن تضيف شيئاً جيداً لإسرائيل، ولن تكون إسرائيل بعدها أكثر قوة، لأن كل ما سيحدث في نهاية هذه المواجهة أن يعود الجانبان، إسرائيل وحماس، إلى النقطة ذاتها التي نجد أنفسنا فيها اليوم، حيث سينشأ حوار بينهما حول هدنة طويلة الأمد، تتضمن وقفاً لإطلاق النار".