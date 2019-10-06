البرغوثي: ما فهمناه من حديث الرئيس عباس أن الانتخابات ستشمل الرئاسية

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الحديث عن الانتخابات، يُشير إلى انتخابات عامة وشاملة وليست برلمانية فقط، مضيفًا: "ما فهمناه من كلام الرئيس محمود عباس، في خطابه بالأمم المتحدة، أننا مقبلون على انتخابات عامة بما في ذلك الرئاسية".



وقال البرغوثي لـ"دنيا الوطن": إن الانتخابات الفلسطينية لا بد أن تشمل انتخابات المجلس الوطني، وأن تكون في كافة الأراضي الفلسطينية، وليس منطقة مُعينة، وهذا الأمر لا يُريده الاحتلال الإسرائيلي، فهو يريد انتخابات بالضفة وليس بالقدس وغزة.



وعما إذا ما كان سيتم إجراء الانتخابات قبل التوافق وإنهاء الانقسام، شدد البرغوثي على أهمية إنهاء الانقسام قبيل الذهاب إلى صندوق الانتخابات، لما لذلك من إيجابيات بكافة النواحي، مستدركًا: "لكن إن لم تستطع الفصائل إحراز هذا التوافق، وبقي الانقسام، فيجب عندئذ أن نذهب للانتخابات في كل الأحوال، لأنه يجب أن يُعطي الشعب الفلسطيني فرصة لاتخاذ القرار".



ودعا البرغوثي، في نهاية تصريحاته، لضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة، مُخوّلة بأن توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ثم بعد ذلك تقوم لجنة عربية أو دولية بمهمة الإشراف على تلك الانتخابات، مبينًا أن اللجنة المُكلفة من اللجنة التنفيذية للجلوس والتحاور مع القوى والفصائل، ستجلس مع الكل ووقتها يمكن أن يتم فهم الأمور أكثر.