قناة إسرائيلية: القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضد نتنياهو سيُتخذ نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس السبت: إن القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتخذ قبل نهاية العام الجاري.



وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، أن موعد اتخاذ القرار لن يطول، وسيكون قبل نهاية العام الجاري.



يذكر، أنه من المقرر أن تستمر اليوم الأحد، وغداً الاثنين، جلسة المساءلة والاستماع القضائية لنتنياهو في ملفات الفساد على غرار جلستين مماثلتين يومي الأربعاء والخميس الماضيين.