تزيد عن 60 صفحة.. هذا هو الموعد النهائي لإعلان (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، عن الموعد النهائي لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم (صفقة القرن).



وأفادت القناة ذاتها، أن مصدراً أمريكياً بارزاً، أطلعها على الموعد النهائي للإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي للسلام بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي (صفقة القرن).



ونقلت عن المسؤول الأمريكي، أن الرئيس ترامب يريد إعلان (صفقة القرن) في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية مباشرة.



وأوضحت، أن ترامب قرر بالفعل نشر الجزء السياسي من الصفقة الأمريكية، بعد إقامة حكومة إسرائيلية جديدة، سواء شكلها بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، أو الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، المنافس التقليدي.



ولفت المصدر الأمريكي إلى أن الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن)، لم تتغير بوجود الجنرال غانتس، في حال توليه رئاسة الوزراء، أو بوجود نتنياهو نفسه، بدعوى أن (صفقة القرن) واحدة ولم تتغير.



وأشار إلى أن الخطة تتضمن ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وبأنها تشمل ما يزيد عن 60 صفحة، بتفاصيل جديدة لم تتضمنها أي خطة للسلام في الشرق الأوسط من قبل.