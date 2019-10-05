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الهدوء يسود (هونج كونج) مع إغلاق المتاجر ومحطات المترو

الهدوء يسود (هونج كونج) مع إغلاق المتاجر ومحطات المترو
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ساد الهدوء في هونج كونج يوم السبت مع إغلاق شبكة قطارات المترو وأغلب مراكز التسوق في توقف غير مسبوق في الأنشطة في أحد أكبر المراكز التجارية في العالم بعد أن طبقت الحكومة إجراءات الطوارئ للسيطرة على الاضطرابات المستمرة منذ عدة أشهر.

وتحدى مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة حظرا على ارتداء أقنعة على الوجه ونزلوا للشوارع في أنحاء المدينة التي تحكمها الصين في وقت سابق يوم‭ ‬السبت لكن بحلول المساء تفرق أغلبهم وسط استعدادات لمسيرات أوسع نطاقا مقررة يوم الأحد، وفق (رويترز).

وأعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية وقف كل الخدمات لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل كما أغلقت مراكز التسوق والمتاجر في وقت مبكر بعد ليلة من الفوضى أطلقت خلالها الشرطة النار على صبي كما أحرق متظاهرون يطالبون بالديمقراطية متاجر ومحطات مترو.

واندلعت احتجاجات يوم الجمعة في كل أنحاء هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وقالت لام في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه يوم الجمعة ”السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد مما أصاب مجتمعنا بشلل جزئي اليوم“.

وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون ”العنف المفرط يظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع... هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس بهدف تطبيق قانون حظر الأقنعة“.

ولم يردع الحظر ولا إغلاق شبكة المواصلات عدة مئات من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية إذ ارتدى الكثير منهم أقنعة ونظموا مسيرة عبر حي للتسوق يوم السبت لكن أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة لم تتكرر.

وقالت شركة إم.تي.أر إن شبكتها التي تنقل نحو خمسة ملايين راكب يوميا ستظل مغلقة في الوقت الذي أغلقت فيه أيضا المراكز التجارية والمتاجر العملاقة في ضربة جديدة لبائعي التجزئة والمطاعم في مدينة على حافة الركود.

وأضافت الشركة في بيان "لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل".

وقالت الشركة المشهورة بإدارة إحدى أكفأ شبكات القطارات في العالم إن المحتجين أضرموا النار في محطات بالإضافة إلى قطار خال مما أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين.

وأضافت الشركة في وقت لاحق أن خدمات القطار السريع المؤدي للمطار عادت بشكل محدود يوم السبت

ولم يفتح أكثر من 12 مركزا تجاريا وفروع بنك الصين(هونج كونج) وبنك شرق آسيا وبنك الصين الصناعي والتجاري والتي استهدفها المحتجون يوم السبت.وقالت وسائل الإعلام إن صبيا عمره 14 عاما أصيب بالرصاص وقالت هيئة مستشفيات المدينة إن حالته مستقرة الآن ولكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت السلطات الصحية إن 31 شخصا أصيبوا في احتجاجات يوم الجمعة بينهم اثنان جروحهم خطيرة.

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