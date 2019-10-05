وصول تعزيزات للجيش التركي على حدود سوريا وسط تهديدات أردوغان بشن حرب

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رام الله - دنيا الوطن

أرسل الجيش التركي، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المتمركزة على الحدود مع سوريا، وسط تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات.



وأفادت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية بوصول 9 شاحنات محملة بعربات مدرعة وحافلة محملة بعسكريين إلى قضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة المحاذية لمحافظة حلب السورية.



فيما قالت مصادر عسكرية تركية للوكالة إن التعزيزات أرسلت لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.



ويأتي وصول هذه التعزيزات بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد"، وذلك في ظل استياء تركيا من سير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول إقامة المنطقة الآمنة، التي من شأنها أن تخفف من مخاوف أنقرة الأمنية في ظل مواجهتها للمسلحين الأكراد المتمركزين في هذه الأراضي.



وأوضح أردوغان، موجها تحذيرا ضمنيا للولايات المتحدة، حليفة "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".