دولي

واشنطن تعرب عن أملها بتحقيق تقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية

واشنطن تعرب عن أملها بتحقيق تقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه يأمل في تحقيق تقدم خلال المحادثات النووية التي بدأت في ستوكهولم مع كوريا الشمالية.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي في أثينا، أن "الأمل يحدوني (في تحقيق تقدم). جئنا بمجموعة من الأفكار ونأمل في أن يتحلى الكوريون الشماليون بروح طيبة وباستعداد للمضي قدما وتنفيذ ما اتفق عليه الرئيس ترامب والزعيم كيم في سنغافورة"، في إشارة إلى اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق (رويترز).

وأضاف أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل المطلوب إنجازه".

واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون في السويد، اليوم السبت، لبدء محادثات نووية في محاولة لإنهاء الجمود المستمر منذ شهور.

واجتماع اليوم السبت هو أول محادثات رسمية على مستوى فرق العمل منذ اجتماع ترامب وكيم في يونيو واتفاقهما على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمتهما الفاشلة في فيتنام في فبراير.

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