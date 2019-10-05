الدفاع المدني يخمد 6 حرائق في محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم السبت، ستة حرائق اندلعت في مناطق متفرقة بمحافظة جنين أتت على 24 شجرة زيتون.



وقال مصدر في الدفاع المدني وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية" أن الخسائر تركزت في قرية ظهر العبد جنوب جنين، وفي بلدة اليامون غرب جنين، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها وحماية الأراضي والأشجار المجاورة .