"كميل" يسمح لبلدات وقرى غرب سلفيت القريبة من المستوطنات البدء بقطف زيتونهم

محافظ سلفيت اللواء الدكتورعبدالله كميل

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رام الله - دنيا الوطن

اصدر محافظ سلفيت اللواء الدكتورعبدالله كميل بالتنسيق مع مديرية زراعة سلفيت اليوم تعليماته بالسماح لقرى وبلدات غرب سلفيت المحاذية اراضيها والقريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري البدء بقطف محصول زيتونهم.



واذن المحافظ كميل لمعاصر الزيتون في المحافظة بالتشغيل وعصر كميات الزيتون المتكدسة لديهم وذلك ابتداء من يوم غد الاحد الموافق 6/10/2019.



مشيرا انه تم اتخاذ هذا القرار بسبب الظروف الصعبة التي فرضها علينا الاحتلال وكذلك الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على المزارعين ومحاصيلهم، وحرصا على مصالح اصحاب معاصر الزيتون الذين ينتظرون هذا الموسم السنوي، اضافة الى قيام بعض المزارعين للاسف الشديد بالنزوح الى المعاصر من خارج سلفيت لعصر زيتونهم ما سيؤثر على معاصر المحافظة.



هذا ودعا محافظ سلفيت المزارعين للالتزام بالموعد الذي حددته وزارة الزراعة الفلسطينية للبدء بموسم قطف الزيتون، بناء على توصية الدوائر المختصة للوصول الى زيت وطني بمواصفات وجودة عالية.