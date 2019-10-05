اصابة 20 مواطنا بالغاز واحتراق منزل خلال مواجهات في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بينهم اطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية.



وقالت مصادر طبية ومحلية وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية"، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الاسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتا الى أن منزلا مملوكا للمواطن محمد مطر (50 عاما)، تعرض لحريق نتيجة القاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.



وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، المكون من طابقين، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل