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السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في مياه النيل..ولا نتائج إيجابية للإجتماع الثلاثي

السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في مياه النيل..ولا نتائج إيجابية للإجتماع الثلاثي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
عقب فشل المفاوضات في السودان حول تسوية أزمة سد النهضة، تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن تبقى مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في نهر النيل واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك.

وقال السيسي، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع (تويتر): "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".

وأضاف السيسي أن مصر "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

ووعد الرئيس المصري بأن يظل "النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا"، فيما أرفق التغريدة بوسم قال فيه إن "مصر هبة النيل".

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