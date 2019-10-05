قطر: أصبحنا ضحية لهجمات إلكترونية شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الحكومة القطرية أنها أصبحت ضحية لهجمات إلكترونية هدفت إلى إشعال أزمة مصطنعة في منطقة الخليج، ألحقت أضرارا بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت قطر، في بيان تلته اليوم السبت عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حصة الكواري، أمام لجنتها الثالثة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، إنها "كانت ضحية القرصنة الإلكترونية التي شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة ألحقت أضرارا بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق وكالة "قنا" الكويتية.
وأكدت قطر عبر البيان أنها تسعى بجدية إلى تعزيز أمن المعلومات داخل الدولة، وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية.
وشددت على التزامها بالاستمرار في تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة الجريمة والجريمة السيبرانية والمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب، من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها واستئصالها من جذورها.
اعتبرت الحكومة القطرية أنها أصبحت ضحية لهجمات إلكترونية هدفت إلى إشعال أزمة مصطنعة في منطقة الخليج، ألحقت أضرارا بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت قطر، في بيان تلته اليوم السبت عضو الوفد القطري المشارك في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حصة الكواري، أمام لجنتها الثالثة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، إنها "كانت ضحية القرصنة الإلكترونية التي شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة ألحقت أضرارا بالغة بالأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق وكالة "قنا" الكويتية.
وأكدت قطر عبر البيان أنها تسعى بجدية إلى تعزيز أمن المعلومات داخل الدولة، وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية.
وشددت على التزامها بالاستمرار في تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة الجريمة والجريمة السيبرانية والمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب، من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها واستئصالها من جذورها.
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