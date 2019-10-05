غانتس: إذا لم يَنَم أطفال غلاف غزة بهدوء..فلن يكون قطاع غزة هادئاً
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، إذا لم ينم أطفال مستوطنات غلاف غزة بهدوء، لن يكون قطاع غزة هادئاً، أيضاً.
وأضاف غانتس في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): مرة أخرى تنطلق صفارات الإنذار نهاية الأسبوع، مرة أخرى أطفال غلاف غزة في الملاجئ، ستقوم حكومة برئاستي بكل ما يلزم لمنع مثل هذه الأيام والليالي من الأحداث.
قال زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، إذا لم ينم أطفال مستوطنات غلاف غزة بهدوء، لن يكون قطاع غزة هادئاً، أيضاً.
وأضاف غانتس في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): مرة أخرى تنطلق صفارات الإنذار نهاية الأسبوع، مرة أخرى أطفال غلاف غزة في الملاجئ، ستقوم حكومة برئاستي بكل ما يلزم لمنع مثل هذه الأيام والليالي من الأحداث.
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