غانتس: إذا لم يَنَم أطفال غلاف غزة بهدوء..فلن يكون قطاع غزة هادئاً











رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق- أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، إذا لم ينم أطفال مستوطنات غلاف غزة بهدوء، لن يكون قطاع غزة هادئاً، أيضاً.وأضاف غانتس في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): مرة أخرى تنطلق صفارات الإنذار نهاية الأسبوع، مرة أخرى أطفال غلاف غزة في الملاجئ، ستقوم حكومة برئاستي بكل ما يلزم لمنع مثل هذه الأيام والليالي من الأحداث.