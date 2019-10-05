حماس: إجراءات حكومة إشتية وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء اليوم السبت، رئيس الوزارء الفلسطيني، محمد إشتية، قائلاً: "استمرار الإجراءات العنصرية، التي تمارسها حكومة الدكتور محمد إشتية، ضد أهالي قطاع غزة، تزيد الشرخ في الحالة الفلسطينية، وتعقد المشهد الفلسطيني".
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "سياسة التمييز التي تمارسها حكومة إشتية ضد القطاع، هي وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية التي تواجه واحدة من أخطر تحدياتها"، وفق تعبيره.
هاجم الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء اليوم السبت، رئيس الوزارء الفلسطيني، محمد إشتية، قائلاً: "استمرار الإجراءات العنصرية، التي تمارسها حكومة الدكتور محمد إشتية، ضد أهالي قطاع غزة، تزيد الشرخ في الحالة الفلسطينية، وتعقد المشهد الفلسطيني".
وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "سياسة التمييز التي تمارسها حكومة إشتية ضد القطاع، هي وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية التي تواجه واحدة من أخطر تحدياتها"، وفق تعبيره.
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