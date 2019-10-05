حماس: إجراءات حكومة إشتية وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء اليوم السبت، رئيس الوزارء الفلسطيني، محمد إشتية، قائلاً: "استمرار الإجراءات العنصرية، التي تمارسها حكومة الدكتور محمد إشتية، ضد أهالي قطاع غزة، تزيد الشرخ في الحالة الفلسطينية، وتعقد المشهد الفلسطيني".



وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "سياسة التمييز التي تمارسها حكومة إشتية ضد القطاع، هي وصفة لإضعاف الحالة الفلسطينية التي تواجه واحدة من أخطر تحدياتها"، وفق تعبيره.