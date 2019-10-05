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الحكومة العراقية تعلن بدء مفاوضات مع ممثلي الاحتجاجات

الحكومة العراقية تعلن بدء مفاوضات مع ممثلي الاحتجاجات
مظاهرات العراق
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة العراقية اليوم السبت، إنها بدأت بالتفاوض مع ممثلي المتظاهرين في بغداد ومحافظات أخرى، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل علبد المهدي، قولها، "نتواصل مع أطراف مؤثرة في الحراك الجماهيري في ست محافظات".

وأضافت الخلية: أن "هناك اتفاقا على تلبية المطالب المشروعة"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وهذا أول لقاء بين ممثلين عن المتظاهرين والحكومة منذ بدء الاحتجاجات المتصاعدة يوم الثلاثاء، والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، إلا أن اثنين من الناشطين في تظاهرات بغداد قالا إن المفاوضين مع الحكومة لا يمثلون المحتجين.

وفي تصريح لـ (الأناضول)، قال الناشط في تظاهرات بغداد حسن سالم، "لا توجد أية جهة دينية أو علمانية أو حزبية ولا حتى تنسيقية تمثل مطالبنا".

وأضاف سالم: "لا يمكن السماح لأي شخص في المتاجرة بالدماء التي سالت"، مشددًا: "مطالبنا واضحة.. ارحلوا".

فيما قال ناشط آخر في الاحتجاجات للأناضول مفضلًا عدم ذكر اسمه: "أولئك الذين يلتقون الحكومة لا يمثلوننا، والحكومة بذلك تحاول تمييع التظاهرات والمطالب من خلال جلب أفراد أو نقابات يدّعون أنهم يمثلون المتظاهرين وهذا ليس حقيقيا".

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