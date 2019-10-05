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تعليق الدراسة غداً.. نقابة عاملي "الأزهر" تَرُدُّ على قرارات مجلس الأمناء

تعليق الدراسة غداً.. نقابة عاملي "الأزهر" تَرُدُّ على قرارات مجلس الأمناء
جامعة الأزهر - غزة
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة العاملين في جامعة الأزهر، بغزة، تعليق الدراسة غداً الأحد لمدة ساعة، واعتبار قرار مجلس الأمناء، حل عمل مجلس النقابة، حبراً على ورق، وكأنه لم يكن.

وأصدرت نقابة العاملين، بياناً بعد قرار من مجلس أمناء الجامعة، بتعيين د. أحمد التيان، رئيساً للجامعة، وحل عمل مجلس النقابة.

وفيما يلي تفاصيل البيان..

بما أن مجلس الأمناء المسير للأعمال قد ذهب بعيداً في تجاوز النظام وصلاحيته من خلال قراره الصادر اليوم السبت 5.10.2019 بتجميد العمل النقابي في الجامعة، وبما أنه لم يصدر عنه في الأسابيع الماضية، إلا قرارات توتيرية تؤزم الوضع في الجامعة، وبما أن جميع قراراته ضد العاملين ومصالحهم، وبما أنه مجلس مسيّر للأعمال فاقد للإرادة، وتُملى عليه القرارات من خارج الجامعة، فإن مجلس نقابة العاملين قرر ما يلي: 

1. اعتبار قرار مجلس الأمناء المسير للأعمال بخصوص تجميد العمل النقابي كأنه لم يكن ولا يعدو كونه حبراً على ورق، وكذلك جميع القرارات التي صدرت عنه في جلسة اليوم السبت 5.10.2019.

2. تعليق الدوام الأكاديمي والإداري في الجامعة (بلا استثناء لأحد) يوم غد الأحد 6.10.2019 من الساعة 11 حتى الساعة 12 للاعتصام أمام مقر إدارة الجامعة.

3. نؤكد على حقنا كعاملين في الجامعة في اختيار من يحكمنا.

4) نطالب بتشكيل مجلس أمناء مهني وأمين على الجامعة ومقدراتها ومصالح العاملين والطلبة.

وكان مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، قرر تعيين د. أحمد التيان، رئيساً لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى حل مجلس نقابلة العاملين.

وقال التيان في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن مجلس الأمناء، كلفه بتنسيب مجلس جامعة جديد خلال مدة أقصاها أسبوع، مشيراً إلى أن المجلس قرر أيضاً حل نقابه العاملين بالجامعة، بعد الأحداث التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

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