خمسة قتلى في تجدد الاشتباكات بين متظاهرين والشرطة العراقية

وقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، في المواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين، احتجاجاً على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد.













رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنبا عن الشرطة ومصادر طبية، إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.يأتي ذلك بعد أيام من العنف خلال مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق.