قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيسوية بالقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة العيسوية بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت الشاب باسل عزيز عبيد (21 عاما)، أثناء تواجده أمام بيته الواقع قرب مدخل حي الشهيد بالبلدة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).