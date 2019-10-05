في ذكرى انطلاقة الجهاد..النخالة يوجه دعوة للفصائل بشأن مبادرة إنهاء الانقسام

وقال في كلمة له خلال حفل انطلاق حركة الجهاد: "اليوم لدينا مبادرة عليها إجماع كبير، فلْنتقدمْ لتنفيذها، ولْنجربْ أننا يمكن أن نصنع سلاما بيننا. وبدل أن نمد أيدينا للعدو، فلْنمد أيدينا لبعضنا البعض".



وتابع: نقف مع حلفائنا في جبهة واحدة ضد المشروع "الصهيوني"، معلناً رفضنا اتفاقية "أوسلو" وامتداداتها المتمثلة بـ (صفقة القرن) و"سنقاومها بكل قوة".





وأكد الأمين العام لحركة الجهاد، رفض ومقاومة كل المؤامرات الساعية لتصفية قضيتنا المقدسة، مشيراً إلى أن المقاومة هي طريقنا وخيارنا لانتزاع حقنا في فلسطين.





وقال: "الاستجداء للقتلة لن يمنحنا وطناً، ولن يوقف القتل ولن يجعلهم يرحلون عن أرضنا، لافتا: إلى أنه لو تركنا "العدو" سيخرجنا بالكامل من أرضنا.





وتابع النخالة: منذ انطلاقتها كانت حركة الجهاد الإسلامي الأكثر وضوحا في مواقفها، مؤكدة على ثوابتها و"على المقاومة طريقاً إلى فلسطين من الضفة لغزة".



رام الله - دنيا الوطنوجّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، دعوة إلى الفصائل الفلسطينية بشأن المبادرة التي تقدمت بها ثمانية فصائل فلسطينية لإنهاء الانقسام.