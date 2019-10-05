شؤون فلسطينية

مجلس أمناء "الأزهر" يعيّن التيان رئيساً للجامعة ويجمد عمل نقابة العاملين

مجلس أمناء "الأزهر" يعيّن التيان رئيساً للجامعة ويجمد عمل نقابة العاملين
جامعة الأزهر - غزة
خاص دنيا الوطن
قرر مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، تعيين د. أحمد التيان رئيساً لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى حل مجلس نقابلة العاملين.

وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": أن مجلس الأمناء كلفه بتنسيب مجلس جامعة جديد خلال مدة أقصاها أسبوع، مشيراً إلى أن المجلس قرر أيضا حل نقابه العاملين بالجامعة، بعد الأحداث التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.

من جهته قال د.عماد أبو الخير عضو نقابة العاملين بالجامعة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن النقابة تعقد اجتماعاً طارئاً حالياً، مشيراً إلى أنها ستقوم بخطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.




يتبع...

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