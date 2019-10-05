"المكتب الحركي للصحفيين" يدين بشدة مواصلة اعتقال الأغا وتهديد موقع "دنيا الوطن"

هاني الأغا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح/الأقاليم الجنوبية، مواصلة الأجهزة الأمنية بغزة، اعتقال الزميل الصحفي هاني الأغا، أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين بأقاليم خانيونس، وذلك منذ أكثر من أسبوع.



كما واستنكر المكتب الحركي تهديدات القيادي بحماس، مشير المصري بحق موقع "دنيا الوطن" الإخباري، والتي تأتي على خلفية نشر الموقع تصريحات موثقة بالفيديو للمصري.



واعتبر المكتب الحركي هذه الممارسات والتهديدات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بغزة، وقيادييها تأتي ضمن حملة لترهيب الصحفيين في غزة، ومنعهم من القيام بعملهم الصحفي الذي كفلته كافة القوانين الدولية.



وأكد المكتب الحركي للصحفيين، أنه "يجب أن نقف إلى جانب زملائنا الصحفيين والذين لم يدخروا جهداً من أجل كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وقدموا الشهداء والجرحى والأسرى".



وطالب المكتب الحركي الأطر الصحفية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذه الأفعال والعمل على وضع حد لها من أجل توفير بيئة مناسبة للزملاء الصحفيين للقيام بعملهم بعيداً عن الترهيب والتهديد.