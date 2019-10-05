مستوطنون يؤدون شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة

مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

أدى مستوطنون متطرفون، اليوم السبت، شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان، بأن نحو 28 مستوطنا بحماية من شرطة الاحتلال اقتحموا المقبرة، وأدوا شعائرهم وطقوسهم التلمودية فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).