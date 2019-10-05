شؤون فلسطينية

الصحة: نتابع فضيحة احتيال طبيب سرطان إسرائيلي مزيف على مرضى فلسطينيين

الصحة: نتابع فضيحة احتيال طبيب سرطان إسرائيلي مزيف على مرضى فلسطينيين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تتابع فضيحة طبيب السرطان المزيف في إسرائيل، وما نُشر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان فلسطينيين بعشرات آلاف الشواكل وتهديد حياتهم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم السبت، أن هذا البروفيسور المزيف، كان وحسب شرطة الاحتلال يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية وابتزهم بعشرات آلاف الشواكل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع بجدية الحالات التي وقعت ضحية هذا الاحتيال حال ورودها الوزارة، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات الاختصاص لاسترداد حقهم، والتأكد من تأثيرات الأدوية التي تعاطوها من قبل هذا الطبيب المزيف، والعمل على علاجهم بشكل آمن.

وقالت الوزارة إن هذه الفضيحة تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطيني بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الصحي والبحث عن بدائل عربية ومحلية إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية.

وأشارت إلى أن الكشف عن هذا الطبيب المزيف يفتح الباب للتساؤل عن وجود حالات أخرى مشابهة وربما بشكل أخطر، داعية المواطنين للحذر الشديد والتوجه للمستشفيات الفلسطينية وفي حال لم يتوفر فيها العلاج التوجه لوزارة الصحة لعمل
اللازم.

أخبار ذات صلة

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يدين بشدة مواصلة اعتقال الأغا وتهديد موقع &#34;دنيا الوطن&#34;

"المكتب الحركي للصحفيين" يدين بشدة مواصلة اعتقال الأغا وتهديد موقع "دنيا الوطن"

قوات الاحتلال تجرّف 22 دونماً زراعية شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تجرّف 22 دونماً زراعية شمال غرب بيت جالا

سرايا القدس: سنواصل تطوير قوتنا العسكرية وتحرير الأسرى على سلم أولوياتنا

سرايا القدس: سنواصل تطوير قوتنا العسكرية وتحرير الأسرى على سلم أولوياتنا

مستوطنون يؤدون شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة

مستوطنون يؤدون شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة

شاهد: شرطي فلسطيني يمنع دورية إسرائيلية من اقتحام بلدة بيتونيا

شاهد: شرطي فلسطيني يمنع دورية إسرائيلية من اقتحام بلدة بيتونيا

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة إسرائيليَين و57 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة إسرائيليَين و57 مواجهة

مركز حقوقي: الشاباك يقتل الأسرى بذريعة &#34;القنابل الموقوتة&#34;

مركز حقوقي: الشاباك يقتل الأسرى بذريعة "القنابل الموقوتة"

&#34;القدس المفتوحة&#34; والأردنية&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

"القدس المفتوحة" والأردنية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يدين بشدة مواصلة اعتقال الأغا وتهديد موقع &#34;دنيا الوطن&#34;

"المكتب الحركي للصحفيين" يدين بشدة مواصلة اعتقال الأغا وتهديد موقع "دنيا الوطن"

قوات الاحتلال تجرّف 22 دونماً زراعية شمال غرب بيت جالا

قوات الاحتلال تجرّف 22 دونماً زراعية شمال غرب بيت جالا

مستوطنون يؤدون شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة

مستوطنون يؤدون شعائر وطقوس تلمودية في مقبرة باب الرحمة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة إسرائيليَين و57 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة إسرائيليَين و57 مواجهة

&#34;القدس المفتوحة&#34; والأردنية&#34; توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

"القدس المفتوحة" والأردنية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

وحدة القدس والمخطوطات بالأوقاف تُحذّر من اعتداءات جديدة على الأقصى

وحدة القدس والمخطوطات بالأوقاف تُحذّر من اعتداءات جديدة على الأقصى

فوز فريق من الجامعة الإسلامية بالمركزين الأول والثاني بالمسابقة الرقمية (Ja-Pal’s DigiBiz)

فوز فريق من الجامعة الإسلامية بالمركزين الأول والثاني بالمسابقة الرقمية (Ja-Pal’s DigiBiz)

طلبة بيرزيت يتوجهون نحو سجن (عوفر) للاشتباك مع الاحتلال

طلبة بيرزيت يتوجهون نحو سجن (عوفر) للاشتباك مع الاحتلال

منوعات

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

برد الدنمارك يجبر رانيا يوسف على الظهور بإطلالة محتشمة

&#34;يخلق من الشبه الأربعين&#34;.. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: &#34;آسفة.. لم أكن أعلم&#34;

مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: "آسفة.. لم أكن أعلم"

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

شاهد: رجل يمسك بيد شمس ويربكها قبل حفلها بالسعودية

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

بعدما طلبت يد الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي بزوجته وهذا ماحصل

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

والدة حلا الترك تعرض نفسها للسخرية.. وتحدث ضجة كبيرة بفستان أحمر ضيق

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: بعد خلافاتهما.. هذا ما قالته سمية الخشاب عن علاقتها الحالية بطليقها

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

شاهد: دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... &#34;كأنه عمرك 40 سنة&#34;

نحافة دنيا سمير غانم تؤثر على وجهها... "كأنه عمرك 40 سنة"

عربي

الرزاز يُوجه رسالة للمعلمين الأردنيين بمناسبة &#34;يوم المعلم&#34;

الرزاز يُوجه رسالة للمعلمين الأردنيين بمناسبة "يوم المعلم"

السعودية: السياحة توافق على إسكان المرأة دون &#34;محرم&#34;

السعودية: السياحة توافق على إسكان المرأة دون "محرم"

مصر تُفرج عن إسرائيلية بعد اعتقالها لـ 30 ساعة

مصر تُفرج عن إسرائيلية بعد اعتقالها لـ 30 ساعة

مئة قتيل و2000 جريح باحتجاجات العراق بينهم منتسبون للأمن

مئة قتيل و2000 جريح باحتجاجات العراق بينهم منتسبون للأمن