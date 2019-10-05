حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة إسرائيليَين و57 مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق غزة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب إسرائيليين بجراح، وذلك ضمن 57 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها عشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.



ويوم أمس الجمعة، استشهد الشاب علاء نزار عايش حمدان (28 عاما) وأصيب حوالي 57 آخرين بينهم 18 بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، فيما أصيب ضابط صهيوني بجراح متوسطة بعد رشقه بالحجارة في بيت أمر بالخليل، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على قوات الاحتلال في شرق مخيم البريج، العيسوية، شرق مدينة غزة، شرق جباليا، شرق خانيونس، وشرق رفح، وذلك ضمن 13 مواجهة.



ويوم الخميس، أصيب مستوطن اسرائيلي بالحجارة قرب مستوطنة كرني شمرون، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مستوطنة بيت إيل، وذلك ضمن سبع مواجهات.



فيما أحصيت الأربعاء 11 مواجهة تخللها إطلاق زجاجات حارقة في قرية كوبر، مستوطنة نيجهوت، وبيت عوا، كما وشهد منتصف الأسبوع، إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدة حالات اختناق بالغاز، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في مخيم عين السلطان، وقرية اللبن الغربية، وذلك ضمن 11مواجهة.



ويوم الإثنين الماضي، أصيب عدة فلسطينيين بالرصاص المطاطي وعدة حالات اختناق، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة في بلدة العيساوية، وذلك ضمن أربع مواجهات.



ويوم الأحد، ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال في العيساوية، وذلك ضمن ست مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة قبة راحيل، أما السبت، أحصيت خمس مواجهات تخللها إلقاء زجاجة حارقة في مستوطنة بيتار عيليت.