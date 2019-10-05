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مرشح للرئاسة التنوسية لن يُنفذ حملته الانتخابية لـ "أسباب أخلاقية"

مرشح للرئاسة التنوسية لن يُنفذ حملته الانتخابية لـ "أسباب أخلاقية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية، قيس سعيد، إنه لن يقوم بتنفذ حملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية تتعلق بعدم تكافؤ الفرص بينه ومنافسه نبيل القروي الذي يقبع في السجن.

وأوضح سعيد، أنه يلتزم شخصياً بعدم القيام بحملة انتخابية وذلك لأسباب أخلاقية وتفادياً لكل ضغط ولغط، ورفعاً لكل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص بالنسبة للمترشحين الاثنين في هذا الدور، وفق وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء.

وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار يأتي رغم قناعته الراسخة بعدم تساوي الحظوظ الدعائية وتكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين منذ البداية، باعتبار افتقاره لكافة وسائل الإشهار والأدوات المادية للتواصل قائلا: "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من كافة محاولة زعزعة المسار الانتخابي".

وطلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة، أمس الجمعة، التحري بشأن صحة أنباء متداولة حول تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة، نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة (لغرض الترويج لانتخابه) يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

كما أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة، نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.

هذا ورفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج عن القروي المعتقل بتهمة تبييض الأموال.

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