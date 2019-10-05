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شاهد: ما حقيقة الموكب الجوي "المهيب" للملك سلمان؟

شاهد: ما حقيقة الموكب الجوي "المهيب" للملك سلمان؟
الملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنه موكب جوي مهيب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء عودته من الرياض. 

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، طائرة كبيرة يرافقها عدد من المقاتلات الحربية، فيما نشرت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية مقطع الفيديو وقالت إنه للقوات الجوية السعودية تجوب الرياض وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في 21 أيلول/سبتمبر على موقعها، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر وبشعارات المملكة العربية السعودية ستقوم بالاستعراض في كل من مدينة جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

واستعدت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون) طائرة (MRTT) والمخصصة للتزود بالوقود، حيث تم تجهيزها خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.

وعاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء الماضي بعد أشهر من إقامته في مدينة جدة.

 


 




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