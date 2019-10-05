شؤون فلسطينية

"القدس المفتوحة" والأردنية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

"القدس المفتوحة" والأردنية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جامعتا "القدس المفتوحة" و"الأردنية"، اليوم السبت الموافق 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية.

ووقع المذكرة عن "القدس المفتوحة" رئيسها الدكتور يونس عمرو، وعن "الأردنية" رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة، حيث اتفق الطرفان، بموجب المذكرة، على إنجاز بحوث ودراسات مشتركة ودعمها، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس لفترات زمنية محددة، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية متبادلة للكوادر الأكاديمية والفنية وللطلبة.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون لفتح برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه مشتركة، وتنظيم أنشطة أكاديمية وبحثية وثقافية مشتركة تخدم جودة التعليم العالي، وكذلك إقامة مؤتمرات دورية محكمة.

وأكد عمرو، أن مذكرة التفاهم هذه مع الجامعة الأردنية ليست الأولى في هذا المجال، إنما سبق للجامعة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شقيقتها "الأردنية" في إطار التعاون بين الجامعتين خلال السنوات الأخيرة، والذي تمثل بتنظيم مؤتمرات علمية محكمة مشتركة في مجالات مختلفة، مشيراً إلى مكانة الجامعة الأردنية العلمية، ودورها في إثراء المكتبة البحثية العربية.

بدوره، رحب القضاة بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة القدس المفتوحة، مبيناً أن فرقاً فنية من الطرفين ستبحث البرامج والتخصصات الأكاديمية المشتركة، التي سيتم تنفيذها بما يخدم مصلحة الجامعتين.

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