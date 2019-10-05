شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء: مجلس الوزراء يُناقش مسودة "الاعتداء على الأطباء" بجلسته المُقبلة

نقابة الأطباء: مجلس الوزراء يُناقش مسودة "الاعتداء على الأطباء" بجلسته المُقبلة
أطباء في الضفة الغربية - أرشيف
خاص دنيا الوطن
كشف نقيب الأطباء الفلسطينيين، د. شوقي صبحة، النقاب عن أن مجلس الوزراء، سيبحث في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين المقبل،  مسودة تتعلق بالاعتداء على الأطباء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "أننا أنجزنا مسودة مع مجلس الوزراء بخصوص الاعتداءات على الأطباء، وما نعرفه أن الحكومة، ستناقش المسودة في الجلسة المقبلة، حيث سيتم تغريم المعتدي وتوقيع الغرامات".

وشدّد نقيب الأطباء على أن اللجنة الذي شكلها مجلس إدارة النقابة، ستقوم بدورها في المتابعة مع مجلس الوزراء بخصوص القضايا العالقة.

وأكد صبحة، أن اللجنة ستكون حلقة الوصل بين مجلس إدارة النقابة والحكومة، في مواضيع ذات العلاقة بينهما.

وشكّل مجلس نقابة الأطباء لجنة من بين أعضائه، من أجل متابعة جميع المواضيع المتعلقة مع مجلس الوزراء بشكل يومي.

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