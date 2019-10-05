وحدة القدس والمخطوطات بالأوقاف تُحذّر من اعتداءات جديدة على الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت وحدة القدس والمخطوطات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من اعتداءات واقتحامات جديدة للمسجد الأقصى، ستنفذها جماعات إسرائيلية متطرفة بمناسبة ما يسمى "عيد الغفران" اليهودي في العاشر من الشهر الجاري، وكذلك بمناسبة "عيد العُرش" الذي يليه بخمسة أيام.



وحذر مدير عام الوحدة الدكتور يوسف فرحات، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" من مثل هذه الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية على أحد أقدس المقدسات الإسلامية، داعياً المقدسيين لأن يكونوا على يقظة تامة وحذرٍ كبيرٍ من تنفيذه هذه الاعتداءات.



وطالب فرحات الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومستوياته الثقافية والاجتماعية والسياسة، أن يكونوا على مستوى هذا التحدي الصهيوني، مطالبًا بإقامة فعاليات جماهيرية نصرة للمسجد الأقصى، ودعمًا لأهالي القدس الذين يتصدون للعدو الصهيوني بكل قوة وصمود.



وناشد د. فرحات أبناء الأمتين العربية والإسلامية على المستوى الرسمي والشعبي، بإعطاء القدس والأقصى مزيدًا من الاهتمام ونصرتها ماديًا ومعنويًا.