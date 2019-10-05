فوز فريق من الجامعة الإسلامية بالمركزين الأول والثاني بالمسابقة الرقمية (Ja-Pal’s DigiBiz)



واستهدفت النسخة الثانية من المسابقة الرقمية (Ja-Pal’s DigiBiz)، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" أفكارًا مبتكرة تعنى بقضايا التكنولوجيا الزراعية، لإحداث تغيير في القطاع الزراعي الفلسطيني، وذلك بمشاركة (25) رياديًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.



وكان قد حصل كل من الطلاب: أحمد هاني الفرعاوي، ومحمد سمير أبو فارس- مستوى خامس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والخريج عدنان أحمد أبو معمر- من هندسة الحاسوب، على المركز الأول في المسابقة عن مشروعهم (Integrated agricultural monitoring and controlling system using IOT)، فيما حصل الطالبان: صلاح الدين طالب أبو شعر- مستوى خامس في تخصص الهندسة الكهربائية، ومعاذ كامل عوض- مستوى خامس في تخصص الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، على المركز الثاني عن مشروعهم (Agro Robot).



حيث قدم الـمشاركون عرضًا لمدة ثلاث دقائق عن مشاريعهم أمام لجنة محكمة مختصة من أكاديميين ورجال أعمال فلسطينيين ويابانيين، وذلك في حفل افتتاح فعاليات المسابقة التي أقيمت بالتزامن بين رام الله وغزة عبر تقنية (الفيديو كونفرنس".

رام الله - دنيا الوطنفاز فريق طلابي من كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، في غزة، بالمركزين الأول والثاني في المسابقة الرقمية (Ja-Pal’s DigiBiz) التي أقيمت تحت رعاية اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)، وكانت بدعم من الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.