بلدية غزة تُوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المكاتب الصحفية العاملة بالقطاع

أوضحت بلدية غزة، اليوم السبت، حقيقة ما ورد في بيان لـ"نقابة الصحفيين" بشأن فرض ضرائب جديدة على المكاتب الصحفية العاملة في قطاع غزة.





ونفى حسني مهنا، من قسم الإعلام ببلدية غزة في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، ما ورد في البيان، وقال: "إننا نستغرب البيان الذي صدر عن نقابة الصحفيين، ونحن لم نفرض أي ضرائب جديدة، وما ورد غير صحيح".



وأكد مهنا أنه تم الطلب من بعض المكاتب الصحفية، التي لم تحصل على رخصة مزاولة من البلدية، التقدم للحصول عليها، وتسوية أوضاعها.



وأوضح مهنا، أن إجراءات الحصول على رخصة حرفة، يأتي وفق القانون، وليس مبتدعاً، مشدداً على عدم وجود ضرائب جديدة، مؤكداً أن البلدية معنية بعلاقة جيدة مع الصحفيين والمكاتب الصحفية وغيرها من المؤسسات العاملة في مدينة غزة بما لا يخل بالقانون والنظام والمصلحة العامة، مبدياً استعداد البلدية لحل أي مشكلة، والتشاور مع جهات الاختصاص بما يتوافق مع روح القانون.



وكانت نقابة الصحفيين قالت في بيان لها: إن بلدية غزة، فرضت ضرائب كبيرة على المكاتب الصحفية في قطاع غزة، وأن النقابة وقعت اتفاقاً مع بداية انتفاضة الأقصى، يقضي بإعفاء المكاتب الصحفية من كل الضرائب، تقديراً لجهودهم الجبارة في الدفاع عن حقوق شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن