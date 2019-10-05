طلبة بيرزيت يتوجهون نحو سجن (عوفر) للاشتباك مع الاحتلال

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توجه العشرات من طلبة جامعة بيرزيت إلى معسكر (عوفر) الاحتلالي قرب رام الله؛ للاشتباك مع جنود الاحتلال، وذلك تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.



وكانت الكتل الطلابية في الجامعة، نظمت وقفة احتجاجية، اليوم، بحضور مئات الطلبة للتعبير عن غضبهم، إزاء ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام.



وأكد ممثلو الكتل خلال كلمات خطابية أمام جموع الطلبة على أن الأسرى خط أحمر، وأن أي مساس بحياتهم، سيدفع الاحتلال ثمنه.



وشددوا على أن الجامعات، ستبقى على عهدها في دعم صمود الأسرى حتى التحرير، داعين المستوى السياسي الفلسطيني والفصائل كافة؛ للتوحد والوقوف بشكل حقيقي إلى جانب الأسرى.



وهتف الطلبة للمقاومة الفلسطينية، وخاصة في غزة، مطالبينها بخطف الجنود والضباط؛ لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.