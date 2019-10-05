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الرزاز يُوجه رسالة للمعلمين الأردنيين بمناسبة "يوم المعلم"

الرزاز يُوجه رسالة للمعلمين الأردنيين بمناسبة "يوم المعلم"
رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم السبت، اعتذاراً رسميا للمعلمين، بعد يومين فقط من تعليق النقابة لإضراب استمر عدة أسابيع.

وكتب الرزاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "تأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه، وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم: إن النقابة تثمن وتقدر الاعتذار الواضح من رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن رسالة الرئيس وصلتهم.

وأضاف: أن هذه الخطوة التي تضمنت اعتذاراً للمعلمين من إساءة وتقديراً لقيمتهم ومكانتهم، إيجابية وتسهم في فكفكة وحل الأزمة بين المعلمين والحكومة، رغم تأخرها.

وقال نديم، "الآن ننتقل إلى الخطوة التالية، وهي تحقيق مطالب المعلمين المهنية والعمالية التي خرجوا بالإضراب من أجلها، ونأمل كل خير".

وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين الخميس الماضي، وقف إضرابها، استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا، وسحب قرار الإضراب الصادر بتاريخ السابع من أيلول/ سبتبمر الماضي.

وفيما يلي نص ما كتبه الرزاز:

زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات..

في يومكم هذا، يوم المعلّم، أخاطب فيكم القلب النابض بحبّه لمهنة التعليم، المؤمن برسالتها، الحريص على ألقها ورفعتها. وأخاطب فيكم العقل المُتّقد والشغوف بتخصّصه، أكان في التربية أو اللغات أو الآداب أو العلوم أو الرياضة والفنون. أخاطب فيكم حملة الرسالة المصممين بأننا سنصنع غداً يفوق اليوم وسنخرّج جيلاً مؤمناً واعياً منتجاً ومبدعاً.

تمسكون الطبشورة بيد والجمر بيد أخرى، صابرين على أوضاع معيشية صعبة وبيئة صفيّة بعيدة عن الطموح، تطمحون إلى غدٍ أفضل، وهذا طموح مشروع، بل واجب. وإيصال صوتكم واجب، والتحاور حول سبل تحقيق الآمال واجب. وواجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط بهذا الحوار والتوصّل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

لا رفعة للتعليم في الأردن بدون المعلّم، وأن قضايا المعلّم المعيشية، وهمومه في الغرفة الصفيّة تؤرّقه وتؤرّقنا. وإنني لأتشرّف بأنني بدأت معكم وبرفقتكم بتذليلها واحدة بعد الأخرى عندما استلمت حقيبة التربية والتعليم، والمسيرة مستمرّة، ولكن المشوار ليس بقصير، والرحلة فيها الكثير من التحديات التي سنتجاوزها معاً لأنها تحديات لنا نعمل على تذليلها معكم.

ندعوكم معلمينا أن تصغوا لقلوبكم وعقولكم ولرسالة التعليم المقدّسة. فلقب "المعلّم" لا يمكن أن ينفصل عن الممارسة، فالممارسة والعطاء في الغرفة الصفّية هي جوهر الرسالة.

زملائي، زميلاتي،

كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال. وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.

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