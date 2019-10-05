جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُهنئ مصر بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر.



وتقدم علي الحايك، رئيس الجمعية، بحسب تصريح وصل "دنيا الوطن" بالتهنئة الحارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادة القوات المسلحة المصرية، معبراً عن تقديره الكبير للتضحيات الغالية التي قدمها شعب مصر وجيشها العظيم في سبيل تحرير أرضه، وخدمة قضايا الأمة العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وقال الحايك: "نشارككم احتفالكم بهذه المناسبة العزيزة، وندعو الله تعالى، أن يعيدها عليكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، واثقين من قدرتكم وشعبكم على مواجهة التحديات، لتبقى مصر دوماً قوية وعزيزة وشامخة، تمارس دورها الريادي تجاه قضايا أمتنا".



وأثنى الحايك على الدور المصري باحتضان القضية الفلسطينية، والتي أثبت دوماً أن مصر أول الملبين والداعمين بكل السبل لشعبنا، ولنضاله ومن أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.